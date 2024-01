Cesena, il caso Cristina Golinucci: “Un predatore sessuale è stato protetto sotto uno scudo di omertà” - VIDEO GALLERY

Per ricordare il compleanno di Cristina Golinucci, la ragazza di Ronta scomparsa all’età di 21 anni il 1° settembre del 1992, oggi tiene un momento d’ascolto e di sensibilizzazione. L’appuntamento è fissato per le 10 a Ronta, al Giardino per Cristina di via Delle Mimose, angolo via Delle Ortensie. In programma l’intervento dell’avvocato Barbara Iannuccelli, per dare chiarimenti sulle ultime vicende, ed a chiudere quello di mamma Marisa degli Angeli. Presenti anche il vice sindaco di Cesena Christian Castorri, la consigliera regionale Lia Montalti e l’ex capitano del Cesena Adriano Piraccini, che da sempre è attivo nel comitato al fianco della famiglia. “Un predatore sessuale è stato protetto tantissimo sotto uno scudo di omertà”, ha denunciato l’avvocato.