Cesena, il cantiere del quartiere Novello è fermo e non ripartirà prima di «alcune settimane»

Era inizio ottobre quando i consiglieri della Lega mettevano nero su bianco nel testo di una interrogazione rivolta alla Giunta i loro dubbi sull’effettiva possibilità che il cantiere del quartiere Novello rispettasse i tempi indicati nel cronoprogramma presentato in Commissione a fine febbraio, visto che il cantiere sembrava fermo.

A distanza di una ventina di giorni è arrivata la risposta dell’assessora Cristina Mazzoni e la conferma: il cantiere è fermo e non riprenderà a lavorare prima di «qualche settimana», e il cronoprogramma da rivedere. La precedente previsione era di ultimare i lavori della prima delle unità di intervento entro giugno 2024, ora invece si prefigura un ritardo, rispetto a quella scadenza, quantificabile in qualche mese, ma avere dettagli più precisi bisognerà attendere che Fabrica Sgr completi il percorso di riorganizzazione in corso. Nella risposta dell’assessora Mazzoni emerge infatti che Fabrica Sgr, la società aggiudicataria dei lavori di realizzazione del progetto, ha comunicato di essere impegnata in una attività di revisione dell’organizzazione dei lavori per ottimizzare la gestione del cantiere.

«Come comunicato a mezzo stampa, - si legge nel testo della risposta inviata ai consiglieri Antonella Celletti e Enrico Sirotti Gaudenzi della Lega - l’organizzazione dei lavori di esecuzione della Umi 1 dell’intervento di social housing “Novello” sono oggetto di revisione da parte di Fabrica Sgr». La ditta, si legge, «ha comunicato che tale revisione è finalizzata a una ottimizzazione della gestione del cantiere nella sua totalità». «Questa attività di efficientamento e riorganizzazione si sta sostanziando - riferisce Mazzoni nella risposta - in un aggiornamento dell’apparato documentale esecutivo e gestionale del cantiere stesso. Fabrica Sgr sta di conseguenza aggiornando e affinando anche il cronoprogramma con eventuali modifiche rispetto a quanto precedentemente stimato». Quanto al cantiere, «la società prevede comunque il riavvio dei lavori entro alcune settimane, una volta ultimata questa fase propedeutica alla ripresa delle lavorazioni».