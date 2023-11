Cesena, il cantiere aperto alla stazione si mangia una fila di posti auto per 6 mesi

Viene meno per 6 mesi la disponibilità di una stecca di parcheggi preziosi per chi viaggia in treno, ma anche per i frequentatori delle scuole in zona stazione e di alcune attività nei dintorni. I posti auto per i quali è scattato ieri un divieto di sosta che si protrarrà fino al 30 aprile dell’anno prossimo si trovano lungo corso Roma, sul lato ferrovia. Precisamente, nel tratto fra l’ex passaggio a livello ora chiuso e il bar della stazione. Sono 13. Non potranno più essere utilizzati per un lungo periodo di tempo perché è ai nastri di partenza una serie di lavori stradali nell’ambito di un importante progetto di riqualificazione delle aree esterne alla stazione ferroviaria. Ad aggiudicarsi la gara d’appalto per realizzarli è stata la ditta “Edilcostruzioni Group”, con base nella zona di Teramo, che ha chiesto e ottenuto dal Comune l’istituzione temporanea di un divieto di sosta 0-24 con rimozione. Gli spazi delimitati dalle righe blu che sono stati appena sottratti alla disponibilità degli automobilisti erano regolamentati da parchimetri attivi nella fascia oraria dalle 8 alle 18.30 dei giorni feriali. La tariffa oraria era di 1,10 euro per la prima ora e 1,50 per la seconda ora e successive. Nell’area i parcheggi sono molto numerosi ma nelle ore di punta non bastano mai. Anche la mancanza di quei 13 posti auto si farà quindi sentire.