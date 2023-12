Cesena, il 1° gennaio la Marcia della Pace

Come avviene da molti anni, anche quest’anno il primo giorno dell’anno a Cesena si svolgerà la Marcia della Pace promossa dalla Diocesi. La Marcia si tiene in occasione della 57esima Giornata mondiale della pace che ha per tema “Intelligenze artificiali e pace”.

La partenza della Marcia è prevista alle 15 dal piazzale della chiesa di San Domenico. Poi il corteo si snoderà lungo viale Mazzoni e le vie Pio Battistini, fratelli Rosselli, Cesare Battisti e corso Giuseppe Mazzini fino a piazza Giovanni Paolo II per poi entrare in Cattedrale dove si ascolteranno alcune testimonianze. Sempre in Cattedrale alle 18 la Messa sarà presieduta dal vescovo Douglas Regattieri.