Cesena, ieri una delegazione M5s ha partecipato al tavolo della coalizione pro Lattuca

Tra chi ha fatto fin qui la storia del M5s a Cesena il sentimento prevalente è quello dello spaesamento e della rabbia. Il percorso nazionale che sotto la guida di Conte ha visto il partito fondato da Beppe Grillo diventare alleato del Pd non aveva avuto alcuna eco sul territorio dove anzi il Pd era rimasto l’avversario per eccellenza. Almeno fino ad ora. È infatti dal contesto nazionale che bisogna partire per capire il percorso che ha portato il M5s nella coalizione di centrosinistra che sostiene la candidatura di Enzo Lattuca e che i vertici regionali e provinciali hanno portato con determinazione anche a costo di rompere con Claudio Capponcini e Paolo Pasini, i principali esponenti dell’ormai esautorato gruppo cesenate.

L’ingresso nella coalizione di centrosinistra è infatti ormai ufficiale e ieri una delegazione del M5s ha partecipato al tavolo dell’alleanza che sostiene Lattuca. Lo hanno annunciato il coordinatore provinciale Mauro Frisoni e i coordinatori regionali Marco Croatti e Gabriele Lanzi: «Porteremo in particolare all’attenzione del candidato sindaco e della coalizione un impegno nel nostro territorio su tre temi - si legge nella nota stampa diffusa ieri mattina -: il primo è la tutela dell’ambiente attraverso un regolamento verde urbano pubblico e privato, cura dei parchi e degli arredi, potenziamento degli orti urbani anche per le famiglie, sviluppo di comunità energetiche rinnovabili. Il secondo punto è il miglioramento della giustizia sociale attraverso progetti di co-housing per anziani ancora parzialmente autosufficienti, aumento dei posti negli asili e scuole materne e sostegno alle donne nella difficile conciliazione tra lavoro, figli ed assistenza ai genitori anziani. Al terzo punto lo sviluppo economico della città in un’ottica di riduzione delle diseguaglianze, iniziative per la partecipazione alla vita sociale dei giovani, sostegno al trasporto pubblico locale ed implementazione della mobilità delle categorie deboli».

La scelta di aderire alla coalizione di centrosinistra a Cesena, arriva in coda a quelle della stessa natura fatte, nei Comuni al voto a giugno, a Modena, a Reggio Emilia, a Ferrara, a Forlì, e in questo territorio anche a Gambettola, Savignano e San Mauro Pascoli. La scelta di stare nel campo progressista non è più solo la linea nazionale ma anche quella regionale.

«Nei prossimi giorni ufficializzeremo le nostre scelte per le amministrative», si conclude la nota. Se il sostegno a Lattuca è certo quello che resta da definire è se il M5s sarà in grado di presentare una lista con almeno 21 candidati. Ci sta lavorando il gruppo che sta rifondando il Movimento a Cesena, un percorso di cui fa parte anche Vittorio Valletta ma che non è nato attorno all’ex candidato sindaco di Cesena Siamo Noi. Le risposte dovranno arrivare entro il 2 aprile.

Nel frattempo ieri Claudio Capponcini e Paolo Pasini hanno annunciato il loro addio. Fanno gli auguri «a questa rentrée di persone buone per tutte le stagioni e neofiti dell’ultima ora», e scelgono di stare «ben lontani da quello che è un triste guazzabuglio di palazzo». Il loro è un duro attacco alla nuova linea («mai votata») e a Croatti. «Il dialogo con la parte progressista si è trasformato in un diktat di alleanza forzata col Pd, un matrimonio combinato capace di portare a dimissioni e scioglimenti di gruppi storici. Cesena è solo la punta dell’iceberg». Qui «pur di affiancarsi al Pd» «i coordinatori rastrellano nomi sconosciuti ed ex attivisti per creare una lista mai così tanto artificiale», l’amara considerazione.