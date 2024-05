Cesena. Identificati e denunciati gli autori della rissa grazie alla body-cam

CESENA. Identificati e denunciati dalla Polizia di Stato i responsabili della rissa avvenuta a dicembre davanti alla discoteca “Teatro Verdi” in centro a Cesena. L’episodio risale al 2 dicembre scorso quando alle Volanti del Commissariato veniva segnalata una rissa in atto in via Sostegni, nei pressi alla discoteca. Al loro arrivo, tuttavia, i poliziotti non riuscivano ad identificare nessuno dei presunti responsabili poiché questi si erano già dati alla fuga. Dalla iniziale ricostruzione dei fatti, realizzata grazie alle testimonianze della security del “Verdi” e di altre persone presenti, è emerso che la rissa era nata tra soggetti, che non erano clienti della discoteca e che si trovavano all’esterno del locale, i quali avrebbero iniziato ad affrontarsi, armati di coltelli e bottiglie di vetro.

Gli addetti alla sicurezza sarebbero quindi intervenuti per cercare di contenere la situazione e salvaguardare l’incolumità dei clienti del locale presenti in quel momento.

L’episodio ha dato il via ad una intensa attività di indagine da parte dei poliziotti del Commissariato per cercare di ricostruire le esatte dinamiche e dare un nome e un volto ai responsabili.

Gli investigatori, passando al setaccio le immagini delle body-cam degli operatori della security e mettendo a confronto le varie testimonianze raccolte, sono riusciti a ricostruire gli accadimenti e ad identificare i cinque responsabili. Dalla attività investigativa emergeva che la rissa sarebbe sorta inizialmente tra due soggetti e che da lì si sarebbero create due fazioni contrapposte di soggetti di origine straniera. Nel corso della violenta aggressione, tra l’altro, uno dei responsabili è rimasto ferito a un braccio dopo essere stato aggredito con un oggetto tagliente.

La rissa è durata circa un quarto d’ora e si è interrotta prima del sopraggiungere della Polizia, quando tutti i soggetti coinvolti si sono dati alla fuga.

Al termine dell’attività investigativa la Polizia ha identificato i cinque responsabili, tutti di origine straniera, con un’età compresa tra i 26 e 20 anni., e li ha denunciati all’Autorità Giudiziaria per i reati di rissa e lesioni aggravate.