Cesena, i mazziniani rinascono in città con una sezione intitolata a Ugolini e una mostra di cimeli risorgimentali

I mazziniani rimettono radici in modo organizzato a Cesena. Lo fanno con la nascita di una nuova sezione comunale della Ami, la loro associazione, intitolata a Denis Ugolini e con sede al circolo Endas di Ronta, località di cui lui era originario. Guidò a lungo il sodalizio dei mazziniani della città, a cui in seguito a una sorta di scissione se ne aggiunse poi un altro, guidato da Fausto Faedi, con Emanuela Venturi a fargli da braccio destro.

La rinascita mazziniana

La neonata sezione, presieduta da Micaela Delvecchio, riparte da un nucleo di una decina iscritta, a cui stanno per aggiungersi altre persone che hanno già chiesto di tesserarsi. La costituzione è avvenuta il 9 gennaio scorso, con la convinzione che il pensiero di Giuseppe Mazzini sia più che mai attuale. «La Repubblica Romana fu a tutti gli effetti un vero Stato italiano, che in sei mesi fece tante cose, come la riforma agraria - sottolinea Guido Piraccini, presidente della società cooperativa “Casa dell’ideale”, che ha in mano gli immobili attorno a cui orbita il variegato mondo repubblicano - Se oggi si spendessero tutti i soldi del Pnrr seguendo gli indirizzi del triumvirato che la resse risolveremo tanti problemi, soprattutto a vantaggio dei più deboli». Alessandro Minardi, grande appassionato di storia risorgimentale e collezionista di una quantità sterminata di cimeli di quell’epoca, di cui da domani al 25 febbraio metterà in mostra un assaggio, alla “Rimbomba” di corso Mazzini, aggiunge: «Cesena ebbe un ruolo fondamentale nel periodo della Repubblica Romana, con figure come Edoardo Fabbri ed Eugenio Valzania. I valori alla base di quell’esperienza sono molto attuali. La libertà di opinione e quella di religione, la divisione tra potere legislativo ed esecutivo e il diritto ad avere un giusto processo vengono da lì». Sulla stessa lunghezza d’onda Romano Fabbri, segretario della Consociazione cesenate del Pri, che ha dato una forte spinta alla rinascita dell’Ami cesenate, pur specificando che «il partito non vuole metterci sopra il cappello», e Paolo Severi, timoniere dell’Endas, che evidenzia: «La gente non è consapevole che beni comuni preziosi che si danno troppo per scontati arrivano dagli ideali mazziniani, cominciando dal potere di pensare con la propria testa».

La mostra storica coi cimeli

Il Comune ha deciso di patrocinare la mostra storica firmata Minardi, con manifesti, uniformi e armi originali della stagione della Repubblica Romana e con pannelli esplicativi che ne ripercorrono le tappe, e l’assessore alla Cultura, Carlo Verona, spiega perché: «È un’ottima occasione per capire meglio la storia. Leggere un proclama scritto nel 1849 non è la stessa cosa che ascoltare una lezione di uno studioso e gli oggetti tridimensionali con la loro patina del tempo rendono tutto ancora più speciale. Ben vengano i nostri collezionisti pieni di passione, come è Minardi, o come Dell’Amore con i suoi archivi musicali o Franco Severi con i suoi strumenti di musica meccanica».

Tornando alla mostra, due degli oggetti che catturano di più l’attenzione, al di là della vetrina con sciabole e armi da fuoco, sono due delle sei uniformi risorgimentali che Minardi possiede. Una - spiega - è di un ufficiale austriaco di artiglieria, che è blu e non bianca come si immaginano sempre le divise dei soldati di quell’esercito, perché quella specialità militare aveva quel colore, e una di un fante francese della Seconda Repubblica». Ma il pezzo forte - segnala il collezionista di San Martino in Fiume - sono i manifesti, che lo hanno accompagnato fin dall’infanzia: «Mio nonno, grande appassionato dei moti del 1831 e 1832, mi portava in giro per mercatini alla ricerca di cimeli dell’epoca e così, mentre gli altri bambini compravano le figurine dei calciatori, io avevo tra le mani gli editti di quegli anni».