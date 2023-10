Cesena, i licei uniti dal progetto Erasmus sabato a Palazzo del Ridotto

Sabato 14 ottobre, presso la Sala del Palazzo del Ridotto dalle 8.45 alle 11 si svolgerà una giornata della disseminazione del progetto Erasmus del consorzio scolastico formato dal Liceo Scientifico “Augusto Righi”, dal Liceo Linguistico “Ilaria Alpi” e dal Liceo “Vincenzo Monti”.

I licei di Cesena hanno appena concluso il primo anno dell'accreditamento Erasmus convenzionato dall'agenzia INDIRE.

65 studenti accompagnati da docenti dei tre licei hanno avuto l'opportunità di svolgere esperienze all'estero partecipando alle attività di scuole affini a Lille in Francia, a Tallin in Estonia, a Siviglia in Spagna e a Breslavia in Polonia .

Il progetto ha permesso la formazione di 13 docenti attraverso un corso specifico ad Alicante in Spagna e tramite esperienze di Job shadowing in diversi paesi europei.

La giornata del 14 ottobre, aperta a tutta la cittadinanza, sarà l'occasione per raccontare le esperienze vissute e presentare la nuova programmazione che prevede mobilità di studenti in Macedonia, Turchia e Polonia. Saranno presenti all'evento il Sindaco di Cesena, i Dirigenti dei tre licei, rappresentanti del Lions Club di Cesena parte attiva e sostenitore del progetto e gli insegnanti e gli alunni che hanno partecipato alle mobilità.