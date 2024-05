Cesena, i consorzi agricoli battono l’Inps in Cassazione: riduzioni previdenziali con risparmi del 15%

I consorzi agricoli costituiti sotto forma di società per azioni non devono essere equiparati, sotto l’aspetto previdenziale, alle società commerciali, ma alle cooperative agricole, e quindi godono delle stesse condizioni speciali e vantaggiose riconosciute a questa categoria. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, e non in un solo caso ma per due volte, spalancando le porte al riconoscimento incontrovertibile di questo principio. A sconfiggere la differente interpretazione che dava l’Inps, facendo risparmiare in entrambi i casi diverse centinaia di migliaia di euro ai consorzi che hanno assistito legalmente, sono stati gli avvocati Andrea Sirotti Gaudenzi e Gualtiero Roveda, del Foro di Forlì-Cesena, e Carlo Zoli, del Foro di Ravenna. Ed è facile immaginare che queste storiche decisioni della Suprema Corte verranno seguite presto da una terza, visto che aspettano a breve la pronuncia per un’altra situazione nella sostanza identica.

Le ordinanze emesse finora dalla Sezione Lavoro della Cassazione hanno avvolto le tesi a tutela di due consorzi del Cesenate che operano nel settore agricolo, che avevano attivato vertenze in opposizione all’Inps. L’istituto interpretava una serie di norme in modo tale da applicare un regime previdenziale ritenuto inaccettabile.

La linea della Cassazione

Alla fine, con ordinanze in terzo grado, e quindi definitive, i giudici hanno confermato che non ci sono dubbi sul fatto che le società per azioni consortili vadano sottoposte allo stesso regime previdenziale delle cooperative. «L’inquadramento agricolo nel “tipo ditta 14” era pregiudizievole per le imprese - spiega il terzetto di avvocati - in quanto determina un incremento contributivo di circa il 15%, tale da metterle fuori mercato rispetto alle cooperative agricole o alle aziende commerciali, che pure effettuano le medesime attività di condizionamento e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli. In pratica, l’interpretazione dell’Inps determinava l’impossibilità per le imprese agricole di utilizzare la forma consortile per aggregare gli operatori del settore».

La Cassazione ha rilevato come fosse chiara la natura dei consorzi di agricoltori costituiti nella forma di società per azioni di tipo consortile che svolga una attività nell’interesse esclusivo dei soci per la lavorazione e conservazione in comune dei prodotti ortofrutticoli da loro conferiti, senza fini di lucro o speculativi. Ciò che conta - ha chiarito - è che il consorzio abbia una natura cooperativa, a prescindere dalla “veste sociale” che lo caratterizza.

Equità e non discriminazione

L’avvocato Gualtiero Roveda esprime grande soddisfazione «per la conferma delle tesi espresse dal collegio di difesa proveniente dalla Cassazione, che ha sconfessato l’inquadramento applicato dall’Inps, che aveva comportato un inaccettabile incremento notevole dell’aliquota contributiva. La corretta interpretazione delle norme permette di superare i dubbi e consente ai consorzi di operare nel mercato a condizioni eque». Il collega Andrea Sirotti Gaudenzi sottolinea che la Suprema Corte ha fornito «una lettura delle disposizioni nazionali in linea con quanto prevede l’ordinamento dell’Unione Europea, oggi sempre più importante negli aspetti applicativi di ogni settore del diritto. L’inquadramento previdenziale della società era in contrasto con la normativa comunitaria e con il principio di non discriminazione tra produttori».