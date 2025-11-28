Cesena, i Blur protagonisti al Cinema Eliseo lunedì 1° dicembre per “Across the Movies”

Sarà un viaggio intenso e nostalgico nel cuore di una delle band più iconiche del Britpop quello che propone la rassegna di cinema e musica Across The Movies nel nuovo appuntamento di lunedì 1° dicembre alle 21 al Multisala Cinema Eliseo di Cesena dedicando la serata al gruppo inglese dei Blur con la proiezione del film Blur To The End e la partecipazione speciale di due ospiti che per la prima volta si cimenteranno con la musica della band, i cantautori Denise Battaglia e Edgar Allan Pop.

Il foyer d’ingresso del cinema Eliseo prenderà vita già dalle 19:30 con un aperitivo allestito dal Cinecaffè e con Across The Radio, l’interessante trasmissione radiofonica realizzata in diretta dal cinema e condotta dai ragazzi di Uniradio Cesena. Un album sonoro di ricordi e novità, un’anteprima alla proiezione del film con brevi notizie ed aneddoti sui Blur ed interviste agli ospiti presenti.

Dalle 21 in poi spazio alle parole introduttive di Luigi Bertaccini, che prima della proiezione, guiderà il pubblico all’interno del mondo di questi campioni del Britpop che furono tra i primi a portarlo alla ribalta con un suono che incrociava il post-punk dei Fall con la freschezza pop dei Kinks e con il punk dei Clash, concedendosi saltuarie escursioni negli anni Sessanta e nei Settanta più glam.