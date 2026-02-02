Cesena ha reso omaggio alla vittime civili delle guerre

Il Comune di Cesena ha celebrato la Giornata Nazionale delle Vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, che si celebra il 1° febbraio di ogni anno per commemorare le vittime civili di tutte le guerre ed informare e sensibilizzare sull’impatto devastante che i conflitti in corso nel mondo hanno sulle popolazioni civili coinvolte.

Nella mattinata di ieri, alla presenza dell’Associazione Nazionale Vittime civili di guerra di Forlì-Cesena, è stata deposta una corona ai piedi della lapide del palazzo comunale che ricorda le vittime civili della seconda guerra mondiale (solo nel Cesenate 700 persone uccise e 1800 ferite e mutilate in modo permanente). Per l’occasione inoltre l’orologio del palazzo comunale è stato illuminato di blu.