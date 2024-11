Questo pomeriggio si è svolta a Cesena la tradizionale cerimonia per il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate. Alle 16 in viale Mazzoni, di fronte al Monumento dei Caduti, il sindaco Enzo Lattuca, accompagnato dal gonfalone della città di Cesena, ha deposto la corona d’alloro. Le altre corone sono state collocate davanti al Monumento dei caduti cesenati dell’aeronautica in via Boscone e al Monumento “Ragazzi del 99”, area ex Macello.