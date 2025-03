Cesena, guida in stato di ebbrezza e soggiorno illegale in Italia: quattro denunce

I Carabinieri di Cesena hanno denunciato un automobilista per “guida in stato di ebbrezza alcolica”, poiché sottoposto ad accertamenti, è risultato con un tasso alcolemico superiore ad 1 grammo per litro. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione (a cura della Prefettura di Forlì) ed il veicolo affidato a persona idonea alla guida;

Stesso destino per tre stranieri per “soggiorno illegale nel territorio dello Stato”. Tutti e tre sono stati avviati presso il competente ufficio stranieri per le procedure di espulsione.

Nell’ambito dei controlli finalizzati a contrastare il consumo e traffico di sostanze stupefacenti, otto giovani, di cui due minorenni, sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di stupefacente, poiché trovati in possesso di modiche quantità di cocaina, hashish e marijuana, sostanze che sono state sequestrate.

Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta dai Carabinieri, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.