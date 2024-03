Cesena. Guida in stato di ebbrezza, denunciata 55enne

CESENA. Erano impegnati negli ordinari controlli stradali di rispetto dei limiti di velocità quando una donna in stato di ebbrezza alla guida della sua vettura ha attirato l’attenzione degli agenti della Polizia locale di Cesena. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri intorno alle ore 14.30, in via Romea, all’altezza del civico 863, dove una Fiat Seicento nera ha raggiunto il posto di blocco procedendo a una velocità tutt’altro che contenuta.

All’alt degli agenti la conducente si è avvicinata al posto di controllo con un’andatura a zig zag e con fare nervoso. Constatando lo stato della donna, una cinquantacinquenne domiciliata a Savignano sul Rubicone, la pattuglia le ha richiesto i documenti e di sottoporsi al pre-test e, successivamente, data la positività, al controllo del tasso alcolemico con etilometro. La prima prova ha segnalato 1.03 g/l mentre, la seconda, effettuata a distanza di breve tempo, 1.03 g/l. Tra la prima e la seconda prova inoltre la conducente ha tentato di risalire in auto per allontanarsi.

La donna è stata denunciata penalmente ai sensi dell’art. 186 c. 2 lett b. che sanziona la guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l con ammenda da 800 a 3200 euro, arresto fino a 6 mesi, sospensione patente da 6 mesi ad 1 anno.

Ritirata subito la patente per la trasmissione alla locale Prefettura per la decisione in merito alla durata della sospensione, l’auto è stata invece consegnata e ritirata da altro un conducente chiamato sul posto dalla donna.