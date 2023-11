Cesena. Grosso albero cade contro la parete di una scuola media durante le lezioni. Abbattuto un palo dell’illuminazione

A causa delle forti raffiche di vento, un grosso albero si è abbattuto questa mattina attorno alle 9,30 contro la parete della scuola media di via Plauto (numero 4) a Cesena. La pianta, cadendo, ha centrato la finestra di un’aula in cui i ragazzini stavano facendo lezione. Le imposte sono state danneggiate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere l’albero. Non è stato necessario evacuare la scuola.

Gli agenti del Comando della polizia locale sono intervenuti inoltre in via Masiera 1°, dove le forti raffiche di vento hanno divelto la segnaletica stradale. Danneggiamenti segnalati anche in via Rinaldello 59, dove il vento ha abbattuto un palo dell’illuminazione pubblica. Gli agenti sono intervenuti anche in via Don Minzoni, rimuovendo dalla strada un ramo pericolante, e in via Farini, dove è stato segnalato un danneggiamento della sede stradale. Al momento non risultano danni a persone, abitazioni e beni di privati.

Gli agenti della Polizia Locale, che hanno operato per tutta la mattina monitorando la situazione legata al maltempo, continuano a presidiare il territorio cittadino al fine di verificare la situazione su strada e di intervenire prontamente laddove necessario.