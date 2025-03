Cesena, “Grazie per il vostro impegno durante l’alluvione”: encomi e riconoscimenti alla festa della Polizia Locale - Gallery

Nella mattinata di oggi, lunedì 3 marzo, la Polizia locale di Cesena, Mercato Saraceno e Montiano ha aperto le porte del Comando ‘Fiorini’ di via Dell’Amore 19 in occasione del 160° anniversario della fondazione delle guardie regie municipali avvenuta all’indomani dell’annessione della Romagna al nascente stato unitario nel corso del Risorgimento italiano. Nel corso della cerimonia a cui hanno preso parte, tra le altre autorità civili, religiose e militari, il Prefetto di Forlì-Cesena Rinaldo Argentieri, il sindaco Enzo Lattuca, l’assessore alla Sicurezza e Legalità Luca Ferrini e il Vescovo di Cesena-Sarsina S.E. Mons. Douglas Regattieri, e il Comandante della Polizia Locale di Cesena, Mercato Saraceno e Montiano Andrea Piselli, sono stati consegnati i riconoscimenti al personale che si è distinto in attività di servizio e nell’ambito di attività proposte agli studenti e ai cittadini.

“Lo scorso anno – commenta il sindaco Enzo Lattuca – celebrando il centenario della nascita del nostro Corpo di Polizia Locale abbiamo intitolato questa caserma all’Ispettore Giuseppe Fiorini, fulgido esempio di virtù umana e professionale, insignito di Medaglia d’Argento al Valore Militare, Medaglia d’Argento al Valor Civile, Medaglia di Bronzo al Valore Civile e altre onorificenze. In quell’occasione abbiamo annunciato che annualmente avremmo condiviso un momento di festa con la città aprendo le porte di questo Comando. Oggi, con questa importante cerimonia, onoriamo dunque quella promessa. Il 2023 e il 2024 sono stati anni non facili per la nostra comunità a causa dell’alluvione e della perdita di vita umane a seguito dei tragici eventi che hanno coinvolto il territorio segnando la nostra storia. I cesenati hanno saputo reagire. Alla straordinaria risposta della popolazione – prosegue il sindaco – si è aggiunta quella di tutti i servitori dello Stato e dei nostri agenti di Polizia Locale. Oggi ne abbiamo premiati diversi che proprio in quei giorni hanno dimostrato il loro valore e le grandi capacità professionali. È questa per noi un’occasione per fare tesoro di questa storia e per rafforzare la rete con le altre forze di Polizia e le Polizie locali dei territori vicini al nostro con cui collaboriamo già in un’ottica di scambio di strumenti, di lavoro, ma anche di esperienze. Ritengo doveroso ringraziare gli amministratori dei Comuni con cui facciamo rete e tutti i Comandanti degli altri Corpi che hanno scelto insieme a noi di sviluppare questa collaborazione”.