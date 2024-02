Cesena, grazie alle telecamere la Polizia denuncia i rapinatori della tabaccheria. Sono indagati anche per uno scippo

Incastrati dalle immagini delle telecamere, sono stati denunciati gli autori della rapina commessa venerdì 16 febbraio 2024 a Cesena. Si tratta di due ragazzini minorenni con cittadinanza italiana ma di origine straniera, mentre sono in corso accertamenti sul coinvolgimento nel colpo in tabaccheria di un terzo coetaneo.

Gli investigatori del Commissariato della Polizia di Stato di Cesena, a seguito di una intensa attività di indagine, tramite la visione delle immagini di videosorveglianza sono riusciti a identificali, contestando loro anche un altro episodio risalente al 12 gennaio quando in pieno centro era stata scippata una donna. In sede di querela la persona offesa aveva raccontato che, mentre passeggiava da sola, improvvisamente era stata strattonata con violenza e fatta cadere a terra da due giovani che poi erano fuggiti con la sua borsetta. La donna aveva descritto i suoi aggressori come due ragazzi giovani di origine straniera.

Una descrizione che è tornata anche nell’episodio di venerdì quando tre incappucciati, dopo essere entrati in una tabaccheria del centro, hanno minacciato con il coltellino e con lo spray al peperoncino la commerciante, per poi fuggire via con il contenuto della cassa.