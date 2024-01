Cesena. Grande successo per il mercato dei produttori agricoli in via del Mare

Ha donato una nuova vitalità al Quartiere. Riproposto in via del Mare a partire da sabato 3 giugno, il mercato dei produttori agricoli nel corso di questi mesi ha riscosso particolare successo tra i venti operatori ambulanti coinvolti e tra gli organizzatori, le associazioni di categoria Confederazione Italiana Agricoltori Forlì-Cesena (CIA) e Federazione Provinciale Coltivatori Diretti Forlì-Cesena (Coldiretti). Un riscontro più che positivo arriva anche dai cittadini del quartiere Fiorenzuola e da tutti coloro che il mercoledì e il sabato mattina si recano in zona Stadio per acquistare prodotti freschi, locali e a Km0.

“A circa sei mesi dall’avvio della sperimentazione del mercatino dei produttori agricoli in via del Mare e piazzale Olimpia – commenta la Presidente del Quartiere Fiorenzuola Milena Maccherozzi – siamo tutti molto soddisfatti dei risultati raggiunti. L’allestimento dei venti banchi di vendita nelle giornate del mercoledì e del sabato ha donato nuova vitalità al quartiere consentendo agli operatori di essere raggiunti da un numero di clienti decisamente maggiore, anche grazie alla disponibilità di posti auto che consente ai fruitori di parcheggiare in tempi rapidi e con facilità. A seguito dell’alluvione, che ha gravemente danneggiato viale IV novembre, dove originariamente il mercato veniva allestito, l’Amministrazione comunale ha deciso di spostare questa ricca offerta cittadina al quartiere Fiorenzuola. Oggi, sulla base dei risultati raccolti in questi mesi, ci auguriamo che questa sperimentazione possa diventare definitiva a conferma della crescita di un appuntamento tanto caro ai cesenati”.

Nel mese di giugno con lo scopo di garantire la continuità del mercato dei produttori agricoli e di consentire l’operatività agli operatori, l’Amministrazione comunale, d’intesa con le due associazioni di categoria di riferimento, ha optato per il trasferimento del mercatino in via del Mare, in prossimità dello Stadio ‘Dino Manuzzi’. L’area che oggi ospita il mercato è già dotata di impianto elettrico ed acqua ed è adeguata al posizionamento dei venti banchi degli attuali produttori agricoli del Mercato. Una volta conclusa questa fase sperimentale, l’Amministrazione comunale interverrà ulteriormente nelle vie interessate al fine di adeguarle il più possibile alle esigenze degli operatori.