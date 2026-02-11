Cesena, gli assessori Castorri e Baredi: “scuola Anna Frank e trasporto studenti, gli autobus a disposizione sono sufficienti”

Il tema del trasporto scolastico degli studenti della scuola media ‘Anna Frank’, temporaneamente trasferita in centro storico negli spazi di palazzo Mazzini Marinelli, è al centro dell’attenzione dell’Amministrazione comunale e di Amr, gestore del servizio. Fino alla mattinata di ieri, martedì 10 febbraio, sono stati effettuati sopralluoghi mirati al monitoraggio del flusso degli studenti in tre punti strategici: alla fermata ‘Chiesa’ di Villachiaviche, al Bivio Vigne e al centro commerciale ‘Montefiore’.

“Dalle verifiche effettuate - recita il Comune in una nota - emerge che gli autobus di linea a disposizione risultano ampiamente sufficienti a garantire il servizio, anche grazie alla riconferma della corsa bis della linea 33 (F103) dal lunedì al sabato, in partenza dal Park Autostrada. Per quanto riguarda la fermata ‘Montefiore’, le tre navette attive dal lunedì al venerdì (due il sabato) risultano adeguate a coprire il fabbisogno complessivo di circa 130 studenti. Nella giornata di ieri, le prime due navette sono arrivate alle ore 7.53, in perfetto orario rispetto al suono della campanella fissato alle 8:15”.

“Sulla base di quanto emerso – commentano l’assessore alla Mobilità Christian Castorri e l’assessora alla Scuola Maria Elena Baredi – possiamo affermare che le criticità riscontrate nel primo mese di lezioni, legate alla fase di assestamento conseguente al trasferimento temporaneo della sede scolastica, sono ormai superate. Ad oggi il servizio procede regolarmente. Nei pochi casi in cui si registrano ancora rallentamenti, è emerso che è dovuto ad un non sempre perfetto utilizzo delle linee a disposizione lungo il percorso. Si tratta comunque di situazioni che rientrano in un’organizzazione condivisa tra il gestore del servizio, l’Amministrazione comunale, la dirigenza scolastica e gli insegnanti, che ringraziamo per la piena collaborazione, e le famiglie, incontrate anche nei giorni scorsi in Comune per un confronto diretto. Siamo consapevoli – proseguono gli Assessori – che un trasferimento temporaneo possa comportare alcune difficoltà organizzative, ma l’obiettivo comune deve restare quello di guardare al prossimo futuro: il rientro degli studenti nella nuova sede della scuola ‘Anna Frank’, che sarà una delle strutture scolastiche più innovative a livello nazionale”.

Il servizio viene dunque confermato con l’attuale assetto: corsa bis della linea 33 (F103) dal lunedì al sabato dal Park Autostrada; tre navette dal lunedì al venerdì e due il sabato dalla fermata Montefiore. Sono inoltre allo studio ulteriori interventi di modifica dei percorsi in entrata e in uscita da Cesena, con l’obiettivo di limitare eventuali ritardi dovuti al traffico.

“Nella mattinata di oggi - termina la nota - gli assessori Castorri e Baredi, affiancati dalla dirigente Laura Liprino, hanno accolto gli studenti all’ingresso della scuola, confrontandosi con alcuni di loro e con il personale docente sugli spostamenti casa-scuola. Non sono emerse particolari lamentele, in alcune limitate situazioni specifiche, gli assessori hanno assicurato un ulteriore supporto informativo alle famiglie, anche attraverso una più puntuale illustrazione della mappa delle fermate più vicine alle abitazioni, al fine di agevolare ulteriormente gli spostamenti quotidiani degli studenti”.