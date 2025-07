Cesena, gli Afro Romagnoli lanciano la loro associazione, tra moda, gallo e attività per giovani

Orgoglio, appartenenza, visibilità, potenziamento e pluralità. È dall’intento di coltivare e diffondere questi concetti chiave per la loro cultura che nasce l’associazione “Afro Romagnoli Aps”.

Inaugurato sabato pomeriggio nella sede di via Romagna 268, alla presenza di diversi rappresentati delle istituzioni come il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, gli assessori Lorenzo Plumari e Maria Elena Baredi, la consigliera regionale Francesca Lucchi e la deputata della Repubblica Italiana Ouidad Bakkali, il sodalizio è stato fondato da e per i discendenti di persone di origine africana.

L’obiettivo è promuovere l’inclusione, forme di cittadinanza attiva, arte e memoria delle comunità africane che negli anni hanno scelto di stabilirsi nel territorio cesenate.

L’inaugurazione e il logo

La cerimonia di inaugurazione, che è stata molto partecipata, è stata l’occasione per presentare anche l’inedito logo di “Afro Romagnoli Aps”: un gallo afro stilizzato, «simbolo di risveglio, dignità e voce che non teme farsi sentire», hanno spiegato le protagoniste dell’associazione.

La giornata è stata arricchita da performance artistiche, momenti di racconto e un buffet che ha unito i sapori dell’Africa e della Romagna.

Due tocchi di alta moda

Tra gli ospiti di spicco dell’evento c’erano la stilista e attivista nigeriana Joan Okorodudu, già anche fondatrice di “Isis Models Africa” e del progetto “Runway to Freedom”, e la top model Bunmi. Entrambe sono giunte da Londra per sostenere il lancio di “Afro Romagna Aps” e costruire futuri legami.

Le attività in programma

Tra i principali scopi della nuova associazione c’è la creazione di spazi in cui ragazzi africani fra i 14 e 30 anni nati e residenti in Italia possano esprimersi, riconoscersi e contribuire attivamente alla vita culturale sociale dell’Emilia-Romagna. Per farlo, “Afro Romagnoli Aps” ha già in programma numerose iniziative pubbliche: laboratori artistici e formativi per adolescenti; percorsi sulla memoria del rapporto Africa-Italia nelle scuole; iniziative culturali che mescolino più generazioni.