Cesena, giovani senza una prospettiva: il progetto Neetopia ne ha presi in carico 60

I ‘neet’ (Not in Education, Employment or Training) sono giovani che non studiano, non hanno un lavoro e non sono impegnati in percorsi formativi. Il progetto, concluso nel mese di febbraio 2025 e sviluppato dal Progetto Giovani - Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Cesena con Federica Fantozzi nel ruolo di Tutor, nasce con l’obiettivo di favorire percorsi di attivazione per le ragazze e i ragazzi del territorio che si trovano in questa condizione, ovvero che non sono impegnati in contesti formativi, lavorativi o sociali.

Nel corso dei 15 mesi di lavoro sul territorio è emerso un fenomeno molto variegato e complesso, con numeri talvolta preoccupanti. Nell’ambito di Neetopia sono infatti stati intercettati più di 200 giovani in situazione Neet, di cui 60 inseriti all’interno del progetto (tra i 16 e i 17 anni e tra i 21 e i 23 anni). Le richieste di adesione al progetto sono pervenute anche da territori esterni a Cesena e all’Unione Valle Savio, ma, nel pieno rispetto di quanto previsto dal progetto, hanno potuto partecipare esclusivamente i residenti nel Comune di Cesena o nei comuni della Vallata. Tutti i partecipanti avevano interrotto il loro percorso scolastico, inclusi ragazzi/e provenienti da percorsi universitari, licei, istituti tecnici e professionali, e non erano attualmente inseriti in un percorso lavorativo o in ricerca attiva. Le due fasce di età prevalenti sono state 16-17 anni e 21-23 anni.