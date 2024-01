Cesena, Giorno della Memoria: sabato mattina lettura pubblica in Biblioteca

Primo Levi, Etty Hillesum, Elvira Hemphel Manthey, Giorgio Bassani, e molti altri ancora. Una staffetta di voci, una rete di racconti che prenderà forma sul filo della memoria. Proseguono in città le iniziative proposte dal Comune di Cesena e dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena in occasione del Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale che si celebra il 27 gennaio di ogni anno per commemorare le vittime dell’Olocausto. Proprio nella mattina di sabato, a partire dalle ore 10 e fino alle ore 12, la Biblioteca Malatestiana Moderna ospiterà l’iniziativa “Dall’alba al tramonto”, una lettura pubblica e continuativa di brani tratti dai libri che raccontano la lunga notte della Shoah ripercorrendo il difficile periodo che va 1938, anno in cui in Italia furono promulgate le leggi razziali, alla fine della Seconda guerra mondiale. Tutti coloro che intendono condividere la propria lettura possono farlo presentandosi nella mattina di sabato in Malatestiana e leggendo a voce alta il brano selezionato.

“Nell’ambito delle diverse iniziative proposte alle scuole e alla nostra città – commenta l’assessore alla Cultura Carlo Verona – abbiamo pensato a una lettura pubblica che, proprio nel giorno dedicato alla Memoria, prenderà avvio dalle pagine dell’opera memoralistica di Primo Levi ‘Se questo è un uomo’. Si tratta di un’iniziativa aperta a cui chiunque voglia partecipare, come spettatore o come lettore. Crediamo fermamente nel potere della parola e nel valore del libro. Ogni giorno, proprio in Biblioteca Malatestiana, le parole, quelle pronunciate e quelle impresse su carta, si incontrano dando forma a confronti, riflessioni, approfondimenti quanto mai necessari per comprendere ciò che è accaduto e quello che ancora oggi, in diverse regioni del mondo, accade ancora. Nel corso dei decenni tanto è stato scritto in relazione agli anni bui del ‘900 e all’Olocausto. Per questo, nella mattinata di sabato daremo voce alle autrici e agli autori che hanno raccontato la propria esperienza di testimoni diretti”.

Al termine dell’iniziativa di lettura, alle ore 12, l’Amministrazione comunale attraverso la deposizione di una corona alla lapide ai concittadini ebrei deportati del palazzo del Ridotto, ricorderà le persecuzioni e lo sterminio del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. I concittadini ebrei deportati negli anni 1943-1944 sono: Bernard Brumer, Elena Brumer- Rosenbaum, Anna Forti, Elda Forti, Lina Forti, Lucia Forti, Diana Iacchia, Dina Iacchia, Amalia Saralvo Levi, Giorgio Saralvo, Mario Saralvo.