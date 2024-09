Cesena, Giornate Europee del Patrimonio: eventi in sette luoghi della cultura

“Patrimonio in cammino” è il tema della Giornate Europee del Patrimonio, che quest’anno tornano sabato 28 e domenica 29 settembre in vari luoghi della cultura pubblici e privati, gli enti, le istituzioni e le associazioni culturali del territorio, attraverso incontri, aperture straordinarie ed eventi volti a far conoscere e a promuovere il patrimonio culturale del territorio e della città di Cesena.

Nel dettaglio, sabato 28 settembre, in Biblioteca Malatestiana, dalle ore 19 alla mezzanotte, si terranno visite notturne gratuite alla scoperta dell’Aula del Nuti, con partenze alle ore 19, 20, 21, 22 e 23, per una durata di 50 minuti. Per prendere parte alle visite programmate è necessario prenotarsi allo 0547-610892 oppure scrivere a prenotazioni@comune.cesena.fc.it (posti limitati).

Per l’occasione tornano ad aprirsi le porte della Casa Museo Renato Serra (viale Giosuè Carducci, 29) con visite guidate, dalle ore 20 alle ore 23, a cura degli studenti dell’Istituto tecnico economico “Serra”, alla scoperta dell’illustre cesenate e della sua casa. Alle 20.45 e alle 21.45 sono previste letture di Lorenzo Pieri e brani musicali del quartetto di sax del Conservatorio “Maderna Lettimi” (Ambra Zotti, Giacomo Turci, Lorenzo Briganti, Pier Luigi Guidi).

Eventi in programma anche al Museo dell’Ecologia (piazza Pietro Zangheri, 6) tra miti e leggende: un itinerario inedito all’insegna di racconti e credenze appartenenti a diverse culture e riguardanti gli animali ospitati al museo. Partenze previste alle ore 20.30, 21.15 e 22 della durata di 30 minuti. Necessaria la prenotazione allo 0547-356445 (dal martedì al sabato dalle 10 alle 13) o alla mail museoecologiacesena@atlantide.net (posti limitati). Il museo sarà inoltre aperto a ingresso libero dalle ore 20 per l’intera serata.

Riflettori accesi sin dal primo pomeriggio alla Rocca Malatestiana al costo di 1 euro. Le visite alla scoperta dell’antico e suggestivo monumento cesenate avranno inizio alle ore 15 e si ripeteranno alle ore 16 e alle 17. Alle 19 visita al tramonto con apericena presso il punto ristoro, (quota di partecipazione 15 euro). Prenotazione obbligatoria con messaggio whatsapp al numero 366-8274626 o sul sito www.roccacesena.it compilando l’apposito form online (posti limitati).

Alla settecentesca Villa Silvia Carducci di via Lizzano, con il suo parco illuminato, sabato 28 e domenica 29 settembre sarà possibile partecipare alla visita notturna al meraviglioso giardino parlante recentemente abbellito con nuove luci, accompagnati dai racconti di personaggi storici come la Contessa Silvia e il poeta Giosuè Carducci.

Partenze alle previste alle ore 20.30, 21, 21.30, 22 e 22.30. Prenotazione obbligatoria allo 0547-323425 o alla mail promo@museomusicalia.it (posti limitati).

Aperture anche per le Galleria del Ridotto, dove è allestita “Le Maestà” mostra di pittura di Isabella Guidi, e la Galleria Pescheria dove è possibile visitare “Ater”, mostra fotografica di Nicole Marchi e Andrea Valzania. Alle 18.30 presentazione in Galleria del libro “Ater” .

La cultura sarà assoluta protagonista anche nella giornata di domenica 29 settembre. Ecco gli eventi in programma:

Biblioteca Malatestiana

Visite gratuite alla Biblioteca Antica dalle 10 alle 19, della durata di 50 minuti

Alle ore 15.30 e 17 laboratorio per bambini e famiglie “Il gioco del più”, visita guidata incentrata sugli opposti. Qual è il manoscritto più grande? E il più piccolo? Attraverso un gioco a squadre interattivo, cercheremo di ricordarci cosa si è visto durante la visita guidata.

Per le visite e il laboratorio è obbligatoria la prenotazione allo 0547-610892 o alla mail prenotazioni@comune.cesena.fc.it (posti limitati).

Rocca Malatestiana

Visite mattutine, pomeridiane e notturne alla Rocca Malatestiana alle ore 11, 12, 15, 16, 17 e 21, al costo di 1 euro. Alle 20.30 cena presso il punto ristoro e a seguire visita guidata notturna, quota di partecipazione 25 euro. Prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al numero 366-8274626 o sul sito www.roccacesena.it compilando l’apposito form online (posti limitati).

Galleria Pescheria

La Galleria Pescheria ospita “Ater”, mostra fotografica di Nicole Marchi e Andrea Valzania. Apertuta con orario prolungato dalle ore 16.30 alle 23.