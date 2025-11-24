Cesena, Giornata internazionale della disabilità: un mese di eventi

Mercoledì 3 dicembre si celebra la Giornata internazionale delle persone con disabilità. A Cesena, però, la riflessione non si limita a una sola giornata: il tema della disabilità interessa l’intero anno e si sviluppa tra i banchi di scuola, nella programmazione dei centri estivi, nelle politiche urbanistiche relative all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’interno del mondo del terzo settore, che collabora quotidianamente con l’Amministrazione comunale per una città più accogliente e aperta a tutti.

Da questa rete di relazioni e impegno condiviso nel 2023 è nata la rassegna ‘Si può fare!’, una settimana di iniziative dedicata ai diritti delle persone con disabilità e alle molte forme attraverso cui la società può scegliere l’inclusione. Dopo il successo delle prime due edizioni, la rassegna torna anche quest’anno con un programma ricco e articolato, da lunedì 24 novembre fino a tutto il mese di dicembre, con appuntamenti che coinvolgono cittadinanza, scuole, istituzioni culturali e realtà associative.

L’apertura della terza edizione ha preso il via giovedì 20 novembre, con il corteo ‘Io valgo, io so fare!’, che ha attraversato le vie del centro per affermare il diritto di ogni persona con disabilità a essere protagonista della propria storia e della società. Oggi, lunedì 24 novembre, nella sala del Consiglio del Comune di Cesena, è stato illustrato anche il progetto ‘Vivere Cesena 3.0: la lente delle accessibilità’, a cura della Rete Abilità Diverse, dedicato alla diffusione di una cultura dell’accessibilità diffusa e condivisa.