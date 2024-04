Cesena, giornata di caos del traffico a Borello per la posa del ponte

Una giornata di passione per la viabilità a Borello, con l’E45 chiusa per la posa del manufatto del ponte di via Avola, attesi da tempo. Un traffico continuo, peggiorato anche da un incidente nella tarda mattinata.

Per il ponte già una decina di anni fa erano stati segnalati problemi di sicurezza, con calcinacci che rischiavano di cadere sulle auto in transito sulla E45. Anas ha poi deciso di abbatterlo nel maggio dell’anno scorso, poco prima dell’alluvione. Ieri i lavori di posa della parte nuova che giaceva già da tempo lì di fianco. La chiusura prevista della E45 per consentire i lavori era prevista da ieri mattina a questa sera, ma c’è fiducia che la riapertura del tratto tra i due caselli di Borello possa essere anticipata. Ma questo non vuol dire che da lunedì si potrà circolare sopra al nuovo ponto: serviranno rifiniture e potrebbero occorrere ancora dei mesi.

Intanto ieri mattina il traffico è stato intenso, ma inizialmente con meno problemi rispetto a quello super congestionato del maggio scorso. Almeno in direzione Cesena. Anche se per attraversare Borello e riprendere la E45 servivano comunque 15-20 minuti. A complicare tutto un incidente poco prima di mezzogiorno: a 500 metri dall’uscita di Borello sud in direzione Cesena c’è stato il tamponamento che ha coinvolto 4 auto. Nessun ferito, ma danni ingenti ai mezzi e per tre di loro è servito l’intervento del carro attrezzi. Quindi la superstrada è stata chiusa da Bivio Montegelli a Borello nord, complicando ancor più il traffico per un tratto più lungo. La parte di E45 fino a Borello è stata poi riaperta poco prima delle 14.

«Tutto sommato - spiega Enrico Rossi, consigliere comunale Pd che abita a Borello - mi è sembrato che la comunicazione ai residenti sia migliorata rispetto a un anno fa. Speriamo che il ponte di via Avola torni presto percorribile, senza dove aspettare mesi come è stato detto ai residenti. Oltre che per loro questa strada serve anche per i camion che raggiungono alcune aziende e la strada alternativa è sterrata e piena di buche. Comunque i borellesi hanno dovuto sopportare il disagio creato dal tanto traffico in eccesso rispetto al solito all’interno del paese. Oltretutto la mole di mezzi passata nel corso della giornata ha evidenziato la necessità di dare una sistemata in alcuni tratti un po’ in dissesto tra via Gallo e via Borello».