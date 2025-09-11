Cesena, “Giornata del Dottorato” al Campus giovedì 25 settembre

Giovedì 25 settembre, alle 14.30, al Campus di Cesena (Via dell’Università, 50) avrà inizio La Giornata del Dottorato del Campus di Cesena: un’opportunità per conoscere i progetti di ricerca di dottorande e dottorandi del Campus che, grazie a brevi presentazioni di tre minuti e poster illustrativi, offriranno al pubblico una panoramica delle ricerche più innovative nei settori dell’agro-alimentare, dell’architettura, dell’informatica, dell’elettronica, della psicologia e dell’acquacoltura. L’ingresso ai vari eventi targati UniBo è gratuito. Le modalità di partecipazione sono disponibili sulle pagine dedicate ai singoli eventi al link: https://www.nottedeiricercatori-society.eu/aspettando-la-notte.

