Cesena, giochi da tavolo protagonisti alla Mediateca: arriva il creativo di “Cranio Creations”

Arriva un nuovo e stimolante pomeriggio di giochi da tavolo sarà riproposto alla Mediateca. Sabato 9 marzo a Cesena approderà Simone Luciani, uno dei più noti game designer italiani. Autore di giochi da tavolo molto famosi, molti dei quali disponibili in biblioteca, ha vinto numerosi premi in questo settore ed è tra i responsabili di Cranio Creations. Nella realizzazione di giochi è specializzato soprattutto in quelli di una certa complessità, come Tzolkin, Lorenzo il Magnifico, I viaggi di Marco Polo, Barrage ed altri.

Nel corso del pomeriggio, a partire dalle ore 15:00, Luciani sarà disponibile per giocare assieme al pubblico con le sue più recenti produzioni, in particolare “I ratti di Wistar”, “Nucleum” e “Anunnaki”. Ad affiancarlo ci saranno lo staff della Biblioteca, le volontarie e i volontari di Arci servizio civile e di Area Games, oltre che tutti i partecipanti all’iniziativa. Sarà inoltre disponibile per il firma copie.

Per ulteriori informazioni e per prenotazioni è possibile scrivere a malatestianamediateca@comune.cesena.fc.it oppure su WathsApp al 3661430062.

Simone Luciani (Fermo, 1977) è un autore prolifico, noto specialmente per i suoi giochi più complessi e per essere alla guida, dal 2014, del settore di sviluppo giochi di Cranio Creations. Il suo percorso inizia con tre giochi molto semplici, due di carte e uno di dadi. Il successo arriva nel 2012, anno di Tzolk’in, realizzato assieme a Daniele Tascini. Il gioco esce in un anno mirabile per il gioco da tavolo, con agguerriti concorrenti quali Terra Mystica, The Great Zimbabwe, Seasons, Android Netrunner, Zombicide, Keyflower, Robinson Crusoe. Il gioco dà al designer la notorietà per continuare e affermare il proprio nome.