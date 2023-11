Cesena, giocatrici e giocatori bianconeri danno un calcio alla violenza contro le donne

I giocatori e le giocatrici del Cesena fanno squadra per dare tutti assieme un calcio alla violenza contro le donne, sperando di spedirla per sempre fuori dal campo. Oggi pomeriggio Adamo, Pierozzi e Varone, importanti pedine della formazione allenata da Toscano a caccia della promozione in serie B, e la squadra femminile cittadina che milita già in quel campionato si sono ritrovati per una nobile causa davanti al negozio “Cesena Store”. Con la loro presenza in piazza Amendola hanno voluto sostenere il progetto “Well fare”, dell’Ausl Romagna in partnership con l’associazione “Artincounseling”, per creare una rete a tutela delle vittime di maltrattamenti. In particolare, adottando Pigotta, una bambola di pezza, che con un’offerta minima di 20 euro, si finanzia la predisposizione negli ospedali di stanze dedicate, dove soccorrere le donne che che subiscono violenze. Alla presenza dell’assessore Carlo Verona e di Patrizio Antonazzo, direttore di Ostetricia e Ginecologia del Bufalini e grande sostenitore dell’iniziativa, il portiere Adelaide Serafino, a nome delle compagne, ha detto parole forti e chiare: «Dobbiamo unirci per essere più forti, non solo come squadra ma come donne, per difendere i nostri diritti».