Cesena, Gesù Bambino incatenato nel presepe per evitare furti: “Come abbiamo fatto a ridurci così”?

“Che si debba vedere Gesù Bambino incatenato per non essere portato via...”: è l’amara riflessione di Vincenzo “Netzer” Golinucci: storica colonna dello staff del Cesena Fc. Una riflessione che scaturisce davanti alla scena di Gesù Bambino incatenato nel presepe in piazza Giovanni Paolo II a Cesena, di fronte al Duomo. “Dopo i vari furti dei giorni scorsi, una persona di buona volontà si è armata di catene e silicone per mettere al sicuro la statua di Gesù Bambino. Una mossa opportuna di questi tempi, però che tristezza... come abbiamo fatto a ridurci così?”.