Cesena. Genitori e figli non più conviventi, la presentazione del libro “A volte succede che... ti racconto Spazio neutro”

Martedì 21 novembre, alle ore 17:30, nei locali di Spazio neutro “So.stare”, presso il Centro per le famiglie di via Ancona 310, sarà presentato il testo illustrato per ragazzi e ragazze “A volte succede che... ti racconto Spazio neutro” di Paola Bastianoni, Claudia Bagnolini Piancastelli e Marco D’Alessandro. All’evento pubblico, inserito all’interno della rassegna “Diamo voce ai diritti”, proposta in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza che si celebra il 20 novembre, interverranno Maria Elena Baredi, presidente ASP Cesena Valle Savio, la Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Emilia-Romagna, dottoressa Claudia Giudici.

La pubblicazione è il risultato di un progetto dello Spazio neutro “So.stare”, servizio per diritto di visita e relazione tra genitori e figli non più conviventi gestito dall’Azienda pubblica di Servizi alla Persona per conto dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio. “So.stare” è un servizio socio educativo dove si incontrano genitori e figli non conviventi, a seguito di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, nei casi di alta conflittualità coniugale e/o di gravi forme di trascuratezza genitoriale, violenza e abuso.

Il testo illustrato “A volte succede che...Ti racconto Spazio neutro” è nato dalla collaborazione tra il Centro per le famiglie e la Professoressa Paola Bastianoni dell’Università degli studi di Ferrara, ed è il risultato di un progetto collettivo, realizzato, condiviso e discusso insieme ai ragazzi e alle ragazze che vi hanno partecipato e che, con i loro contenuti, ne hanno permesso la realizzazione.

La Responsabile e gli operatori di “So.stare” avevano un sogno nel cassetto: dare voce ai ragazzi e alle ragazze che hanno vissuto l’esperienza di “Spazio neutro”, dare loro la possibilità di raccontarsi per consentire ad altri ragazzi e ragazze di arrivare possibilmente più “preparati”.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e agli operatori della tutela minorile, ai diversi attori che, a vario titolo, sono coinvolti nell’educazione e crescita di bambini e ragazzi e a genitori e figli che leggendo il testo si sentiranno meno soli e più consapevoli.