Micini abbandonati al cimitero di Montiano. Ora sono in cerca di persone che possano dare loro il giusto affetto. Lo riporta “Sei di Montiano se...” con un accorato post: “Appena trovati al cimitero di Montiano, li ha in custodia Rosa 3334736696. Sono molto docili e coccoloni, abituati agli umani. Se non si fa vivo il proprietario, verranno adottati”.