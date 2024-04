Cesena, Gasdotto Snam, continua la polemica: “Il Comitato ha rifiutato l’incontro con Snam”. “Non è vero”

Il dibattito sul Gasdotto Snam continua a tenere banco a Cesena, con un botta e risposta tra Comune e Comitato No Tubo.

La nota del Comune

“Il Gasdotto Snam rappresenta un’infrastruttura strategica per il territorio romagnolo, per la regione Emilia-Romagna e per le regioni del sud Adriatico. Così come comunicato giovedì 28 marzo dal Sindaco Enzo Lattuca al Consiglio comunale, tutti i cittadini coinvolti da questo percorso decennale, e raccolti nel Comitato “Notubo Romagna”, sono stati accolti e ascoltati dall’Amministrazione comunale al fine di rispondere ad ogni dubbio e domanda. In modo specifico, nel mese di ottobre ai componenti del Comitato è stato proposto di rafforzare l’interlocuzione con gli Enti competenti avviando, in presenza e in Comune, un confronto con i tecnici di Snam Rete Gas con lo scopo di approfondire la tipologia di intervento, le ragioni che lo hanno ispirato, e tutti gli elementi riguardanti tecnologia, sicurezza, impatto, i parametri considerati per intraprendere determinate decisioni. La proposta tuttavia non è stata accolta dal Comitato che giovedì 2 novembre, tramite una mail a firma di Maria Grazia Gardelli, ha fatto sapere che “il soddisfacimento di SNAM riguardante le richieste presentate non rendeva necessario un incontro in presenza”. Al Comitato infatti sono state fornite tutte le risposte richieste con la specifica degli indirizzi ministeriali da cui poter reperire tutti gli atti relativi, compresi i provvedimenti di natura ambientale e l’autorizzazione alla costruzione del gasdotto”.

La nota del Comitato No tubo

La lettera aperta al sindaco del Comitato

In precedenza il Comitato Notubo Romagna aveva inviato una lettera aperta al sindaco Lattuca a firma di Maria Grazia Gardelli: “Le scrivo anche a nome dei membri del Comitato No Tubo Romagna di cui sono portavoce e presidente per rammentarle che quando pubblicamente diceva di avere a cuore tutti i cittadini della sua città e che “nessuno sarebbe stato lasciato indietro” forse era un attimo distratto e non ricordava l’insofferenza con la quale l’amministrazione della quale Lei è a capo si è rivolta ai cesenati che le hanno rappresentato, ripetutamente e con dati incontrovertibili alla mano, le problematiche devastanti che deriveranno dalla scellerata decisione di far passare il metanodotto “linea Adriatica” nel territorio del nostro comune.

Lei e i suoi amministratori avete dichiarato con sconcertante candore di non avere nessun potere su un progetto ministeriale, quando sapevate bene che ciò non era vero. Gli enti locali sono “chiamati” ad esprimere parere motivato sulle opere e voi avete perso una grande occasione: quella di alzare la voce del vostro territorio, già tremendamente martoriato dall’alluvione dello scorso maggio, contro un abuso macroscopico.

Voi non potete non sapere che un metanodotto di quelle dimensioni, lo ricordo ancora una volta: 120 cm di diametro e 75 bar di potenza che passa a 30 metri dalle porte di casa di alcuni cesenati o devasta vigneti, oliveti e preziose coltivazioni, mettendo a chiaro rischio l’incolumità delle persone e svaluta le proprietà di cesenati che hanno dedicato una vita a conservare le proprietà tramandategli dai loro padri. O che con la fatica del loro lavoro, e sottolineo lavoro, perchè qui parliamo di gente che sa cosa significa lavorare tutti i giorni, si sono guadagnati. Come potete non preoccuparvi di fronte a un progetto vecchio di vent’anni e rispolverato alla meglio per arraffare soldi del PNRR, privo di studi sismico - geologici attuali e fatti sul campo?

Ve lo abbiamo ripetuto molte volte, inascoltati.

E ora, come potete guardare negli occhi i cittadini che dovevate rappresentare senza provare un brivido? Dove sono “ disciplina e onore” con i quali dovreste governare, grati per essere stati scelti a rappresentare i diritti di cittadini come voi?

Lei, sindaco, racconta che il Comitato ha rifiutato di incontrare Snam come da Lei proposto. Non è vero.

Il Comitato Le ha chiesto di farsi garante con Snam della consegna di documenti relativi al processo approvativo che i cittadini non riuscivano a reperire perché nascosti nelle pieghe della struttura ministeriale e Lei si è accontentato di girarci la risposta di Snam che ci inviava il generale link del Ministero dell’Ambiente. Le avevamo chiesto di stare con noi in quella che è una battaglia di civiltà. Le avevamo chiesto di chiedere garanzie a tutela dei cesenati. Non era molto, ma mi spiace sindaco, Lei non l’ha fatto.

Ha lasciato soli i suoi concittadini, soli, senza informazioni e senza tutela, a combattere contro un colosso enormemente più grande di loro. Allora, sindaco, quando millanta di non lasciare indietro nessuno, ripensi un attimo a questa tremenda vicenda ancora in essere e sulla quale non scenderà a breve il sipario. Se ne ricordi anche quando il Comune di Cesena incasserà i trenta denari, pardon, i 950.000 euro promessi da Snam”.