Cesena, gasdotto: il comitato prepara battaglia legale con una raccolta fondi per pagare gli avvocati, in palio una vacanza

Mentre è ormai dietro l’angolo l’apertura dei primi cantieri per posare 46.300 metri di tubature del nuovo metanodotto Snam che attraverseranno vari territori della provincia di Forlì-Cesena, il comitato che si oppone all’opera si prepara a portare avanti la sua lotta anche sul piano legale. In vista di quello scontro davanti ai giudici, che richiederà il supporto di avvocati di primo livello, ha deciso di organizzare in una sala della parrocchia di Sant’Egidio un originale evento di raccolta fondi. La particolarità sta nel fatto che le coppie partecipanti potranno vincere una vacanza di una settimana, che sarà estratta in premio. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con la ditta “Imperiale World Services”, che opera nel settore del benessere della persona, è per martedì 23 gennaio, alle 20.15, in via Chiesa di Sant’Egidio 110. La parte informativa dell’iniziativa incentrata sulla “Tecnologia del benessere”, a cura dell’azienda partner (che vende materassi e altri prodotti per dormire bene), senza alcun obbligo d’acquisto né richieste di contatti per i presenti, durerà circa un’ora e si concluderà con un rinfresco. Per partecipare bisogna prenotarsi al numero 328-358502. Il comitato “Notubo” riceverà dalla ditta un contributo commisurato alla partecipazione e i soldi raccolti in questo modo saranno usati per mettere in campo azioni mirate a contrastare la realizzazione del gasdotto. A partire dalla battaglia legale che si combatterà per cercare di stoppare l’intervento, che ha un costo di 690 milioni di euro per il solo tratto Sestino-Minerbio, che è lungo 140 km sui 425 complessivi da Sulmona in Abruzzo fino ai dintorni di Bologna. L’entrata in esercizio del tratto di pipeline che interessa anche il territorio di Forlì-Cesena è in programma nell’autunno del 2026 e i lavori dovrebbero iniziare appena finito l’inverno. Pochi giorni fa, come riportato ieri dal “Corriere Romagna”, l’Unione dei Comuni Valle Savio ha rilasciato l’autorizzazione per effettuare gli scavi in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, in quanto vulnerabili a frane e allagamenti. Hanno una lunghezza complessiva di 14 km e si trovano nei territori di Cesena e di altri quattro comuni del comprensorio (Roncofreddo, Sogliano, Mercato Saraceno, Sarsina). Quel via libera era uno degli ultimi atti amministrativi necessari per potere avviare i lavori ed è stato accompagnato da 16 prescrizioni relative al modo corretto in cui si dovrà gestire il cantiere per salvaguardare un ambiente che è ufficialmente classificato come fragile dal punto di vista idrogeologico.