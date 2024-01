Cesena, gaming alla Malatestiana: sabato un nuovo appuntamento

Nuovo appuntamento nella Mediateca della Biblioteca Malatestiana con il gaming e con la ricca serie di iniziative dedicate ai giochi da tavolo e al gioco di ruolo, aperti a chiunque, da chi non li ha mai provati fino ai più esperti. Sabato 20 gennaio dalle ore 15 sarà possibile prendere parte a “Malatestiana Gaming. Si fa in tre!”. Per questo secondo sabato di gioco dell’anno, la sala Gaming ospiterà tre differenti proposte ludiche: il circolo di Paul Morphy sarà presente con gli scacchi, le volontarie di Arci Servizio Civile saranno a disposizione per accompagnare gli utenti nel mondo dei giochi da tavolo a tema natura come Beez, Cascadia, Draftosaurus, e i Master della Gilda del Leone Rosso presenteranno quattro diversi giochi di ruolo.

Tutti gli interessati possono prenotare un posto per partecipare a uno dei seguenti giochi:

“Vaesen: un racconto d’inverno”. Dicembre 1863. Gli stimati membri della società di Artemide di Uppsala sono invitati alla magione del conte Costantinovich nella foresta di San Pietroburgo per partecipare al Conclavum Sub Rosa, un incontro fra studiosi e praticanti dell’occulto e dell’esoterismo. Il gelido inverno e le interminabili notti del Nord attendono giocatori dai 14 anni.

“Old school essentials: dal tramonto all’alba”. Quell’idolo rubato doveva solo valere qualche moneta in più e invece si è rivelato valere quanto le vostre vite. Chi l’avrebbe detto che vi sareste trovati nel cuore della notte nel fitto della foresta a sperare di trovare il Tempio di Xyresis prima che l’alba segni il tramonto della vostra esistenza. Questo gioco è per gli utenti dai 16 anni.

“Durf: il covo dell’alchimista”. Un gruppo di avventurieri ritorna nel covo dei contrabbandieri che li aveva assoldati per rubare dei preziosi manufatti. Misteriosamente la grotta è vuota e l’unica traccia dei loro complici è una lunga striscia di sangue che conduce verso una strana apertura nella parete che non c’era l’ultima volta che si erano recati lì. Dai 18 anni in su.

“Prima vennero”. Berlino 1942, una mattina grigia, un appartamento, un condominio di periferia. Li hai sentiti arrivare a sirene spianate e sei scappato nell’unico posto dove avresti potuto nasconderti: la soffitta. Qui è buio, le condotte nei muri trasportano i rumori degli aguzzini che frugano nel palazzo alla tua ricerca. Trattieni il fiato. Poi un sussurro. Non sei solo. Giocatori dai 18 anni.

La Biblioteca Malatestiana inoltre mette a disposizione la ricca collezione di giochi da tavolo per tutte le età e videogiochi per tutte le principali piattaforme di gioco (PS5 e PS4, X-Box, Nintendo Switch). Il tutto con l’intento di favorire momenti associativi e aggregativi che paiono importanti in una società contemporanea che invece attira i giovani verso un mondo di relazioni e interconnessioni che sono sempre più virtuali. È possibile prendere a prestito un gioco da tavolo per un mese e fino a 4 videogiochi a persona sempre per un mese. Sul prestito sono disponibili tutti i servizi aggiuntivi, come il rinnovo per un ulteriore mese e la prenotazione nel caso in cui i giochi non siano momentaneamente disponibili, con relativo avviso al momento della restituzione.