Cesena, “Game on”: gli alunni di tre scuole primarie sperimentano i nuovi prodotti digitali per l’infanzia

Pronti? Si gioca! Gli alunni di alcune scuole primarie di Cesena si preparano a testare il gioco sviluppato nell’ambito del progetto “Game ON – Introducing innovative models in children’s cultural education through gamification”, nato con l’obiettivo di introdurre la gamification nei processi culturali ed educativi attraverso nuovi prodotti digitali dedicati all’infanzia.

Finanziato nell’ambito del programma Europa Creativa, Il progetto riunisce quattro partner di altrettanti Paesi dell’Unione Europea, Olanda, Finlandia, Grecia e Italia, rappresentata da Romagna Tech. Dopo la sperimentazione con docenti ed educatori, ora anche i bambini sono chiamati a testare il gioco e a dare la propria opinione sui suoi tool, fornendo un importante input su come renderlo sempre più interessante e fruibile. Grazie alla collaborazione di alcuni istituti del 3° Circolo di Cesena, il 24, 26 e 29 gennaio saranno impegnati a testare il gioco gli alunni di alcune classi delle scuole primarie “Carducci”, “Saffi” e “Don Carlo Baronio”.

La fase di sperimentazione viene replicata, parallelamente, anche nei Paesi partner del progetto, al fine di raccogliere input per perfezionare l’attuale versione del gioco e arrivare alla seconda release del GoToolkit.