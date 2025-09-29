Cesena, futuro ancor più polisportivo e di nuovi legami col Quartiere per il Rumagna

«Un punto di riferimento per la pratica sportiva e la socialità del quartiere». Sta nella funzione che il bando di affidamento dava come esplicita la “mission”, l’obiettivo che la società sportiva Rumagna si è data per i prossimi 5 anni, in cui gestirà gli impianti di Villachiaviche. La società guidata da Stefano Scarpellini e dal suo staff, in realtà guarda già a un futuro che si vorrebbe anche più ampio dei 60 mesi del bando comunale appena vinto. Con progetti in corso d’opera e in cantiere che coinvolgono l’intera polisportiva il cui nome campeggia sulle maglie della squadra di calcio divenuta, dopo il fallimento dell’Ac Cesena, la “più longeva” del territorio, con i suoi 73 anni di storia.

Inclusione e tante possibilità

«Qui nessuno verrà lasciato a casa e “scartato”, ma le attività coinvolgeranno tutti e continueranno a coinvolgerli nel tempo. I risultati sportivi non passano in secondo piano perché siamo convinti di raggiungerli tramite una gestione che sia inclusiva ma anche lungimirante verso tutto il quartiere ed a 360°». Col bando il presidente Scarpellini e il Rumagna hanno preso in gestione il campo da calcio di Villachiaviche con quello da baseball, la pista “Mini autodromo”, la nuova palestra e un playground da pallacanestro esterno che all’occorrenza diventa anche struttura per il volley. «E c’è anche un’area verde di 20mila metri: un grande parco che sogniamo possa diventare ulteriore cardine delle attività di questa polisportiva». I progetti di “Cesena Sport City” inseguiti in questi anni dall’Amministrazione, a Villachiaviche hanno un centro polisportivo naturale da far crescere sempre più; che si presta ad uno sviluppo sul quale c’è il massimo impegno.

Entusiasmo

«Siamo già travolti dall’entusiasmo delle famiglie che portano i loro figli a svolgere qui le varie attività. E stiamo strutturando la polisportiva in maniera tale da poter coltivare questa energia positiva e trarne linfa per tutto il quartiere. Il calcio non è solo “prima squadra e settore giovanile”, ad esempio, ma ora è anche femminile al Rumagna. Poi in questa zona c’è tutto per vivere lo sport e la salute dai 5 ai 100 anni d’età... E’ già in approntamento il progetto di dopo scuola per i bambini che quando vengono qui ad allenarsi avranno anche spazi e personale a disposizione per fare i compiti. Abbiamo un medico psicologo per agevolare l’integrazione, lottare contro il bullismo e favorire la socialità collettiva».

Palestra sempre attiva

«La palestra? Tra scuole ed attività pomeridiane sarà impegnata dalle 8 fino alle 23. Prevalentemente grazie al volley. Ma un impianto coperto simile diventerà sicuramente anche “rifugio” per i più piccoli e per le attività invernali che non si possono fare all’aperto quando i campionati di calcio sono sospesi».

L’inclusione calcistica si legge già nel numero di squadre del Rumagna. Che ha compagini in Prima e Terza categoria federale ma anche nel Csi. «Perché tutti devono giocare e potersi divertire, qualsiasi sia il livello tecnico. Con il buon lavoro poi i risultati sportivi arrivano, ne siamo certi». Per crescere è già partita per i piccoli la scuola calcio a cura di una stella del “pallone” cesenate come Emmanuel Cascione.

Il parco

«Ed il nostro sguardo va anche all’area verde. Che resterà sempre pubblica ed a disposizione di tutti ma che se tenuta in ordine, recintata e impreziosita da un chiosco al suo interno diventerebbe fulcro di socialità e di attività non soltanto durante il periodo di agonismo (quando ad esempio il campo a baseball e la pista di mini car si animano di persone provenenti d tutta Italia) ma anche per le estati e le attività di quartiere e dei residenti. Un progetto quest’ultimo che abbiamo a cuore al pari degli altri; e che speriamo in un futuro non lontano di poter sviluppare presentato un piano che sia illuminante e convinca l’amministrazione pubblica a darci il via libera».