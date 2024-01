Cesena, furto di 4 catenine al Teatro Verdi e detenzione illecita di stupefacenti: doppio arresto

Nell’ambito dei controlli della movida cesenate, nella nottata trascorsa la Polizia di Stato di Cesena è intervenuta presso il Teatro Verdi dove erano stati segnalati alcuni furti. All’interno le Volanti del Commissariato di P.S. con la collaborazione del personale addetto alla sicurezza, ha individuato un giovane di 19 anni che, approfittando del locale molto affollato, aveva appena strappato dal collo di un ragazzo una catenina in oro.

Il giovane, a seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di 4 catenine sottratte nel corso della serata ad altrettanti avventori e accuratamente occultate indosso. Durante l’attività di Polizia, in essere all’esterno dell’esercizio pubblico, precisamente in via Sostegni, il personale addetto alla sicurezza del locale allontanava un giovane, anch’esso 19enne, per il comportamento non consono tenuto al suo interno. Alla vista degli Agenti, nell’atto di guadagnare la fuga, cercava di liberarsi, gettandolo a terra, di un manganello in metallo telescopico ed un involucro, prontamente recuperato, contenente 100 grammi di hashish. Lo stesso giovane veniva trovato in possesso di 1.5 grammi di cocaina. Entrambi i ragazzi sono stati tratti in arresto, il primo per furto con strappo mentre il secondo per illecita detenzione di sostanza stupefacente e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Nel corso della mattina gli arrestati venivano presentati davanti all’Autorità Giudiziaria che convalidando gli arresti disponeva ad entrambi l’immediata liberazione, mentre per ciò che riguarda lo “scippatore” ne disponeva la misura cautelare dell’obbligo di dimora, in attesa del processo che si celebrerà il primo febbraio.