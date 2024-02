Cesena, furto con scasso nella notte al bar: tutto il locale messo sottosopra dai ladri - Gallery

Furto con scasso al bar Mokade in piazza Franchini Angeloni, nel complesso Cesena anni 90. Dalle prime ricostruzioni, nella notte almeno due ladri hanno forzato la parte superiore della vetrata dell’esercizio, portando via circa 150 euro di fondo cassa e parecchi generi alimentari sottratti da frigo e dispensa. Una volta entrati, i ladri sono riusciti ad aprire la porta principale per uscire. Il tutto per lo sconforto delle due sorelle Saiani che hanno in gestione il bar, visto che i ladri hanno messo sottosopra tutto il locale.