Cesena, furti alle cliniche durante la notte: condannato il 45enne

Aveva da poco finito di scontare l’ultima condanna (8 mesi di reclusione) per una serie di spaccate alle auto fatte a Cesena. Su Hassen Horchani vigeva ancora l’obbligo di non dimorare in provincia di Forlì-Cesena, ma nelle scorse settimane era tornato in città ed era stato subito arrestato, dopo che aveva cercato di rubare all’interno delle due cliniche sanitarie.

Non ha atteso la lettura della sentenza in rito abbreviato della direttissima ieri nell’aula del giudice Federico Casalboni. Ha chiesto di poter rientrare prima in carcere dove, dopo la decisione del giudice, dovrà restare per ulteriori 2 anni, 4 mesi e 14 giorni. La condanna è per il doppio colpo tentato nelle case di cura. Era entrato di notte al fine di rubare in rapida successione sia alla San Lorenzino che alla Malatesta Novello. E quando era stato fermato, aveva danneggiato anche l’auto della Polizia. Il 45enne venne visto dai dipendenti e poi bloccato dai poliziotti con ancora sotto braccio un tablet rubato dall’interno di una delle due cliniche.

Difeso dall’avvocato Alessandro Pinzari ieri mattina (pm Marina Tambini) si è concluso il procedimento. Nella sentenza è stata sancita anche la restituzione di quanto sottratto alle case di cura prese di mira.