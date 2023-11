Cesena, frana di via Madonna dell’Olivo: lavori su oltre cento metri di strada

Proseguono i lavori di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità sul territorio collinare cesenate martoriato dalle frane a seguito degli eventi alluvionali di maggio. In modo specifico, la ditta B&B di Bartolini Samuele, ha avviato gli interventi lungo l’intero tratto stradale di via Madonna dell’Olivo (in prossimità di via Chiesa di Casale), che si estende per oltre cento metri. Le opere di messa in sicurezza consistono nella sistemazione delle frane attraverso la realizzazione di gradoni in terra con briglie in terra e doppio drenaggio con tubo microfessurato.

Si tratta di interventi di tipo strutturale, di compattamento e ricucitura della scarpata, eseguiti direttamente sul corpo di frana e inseriti all’interno della spesa complessiva di 250 mila euro destinata dall’Amministrazione comunale a questa tipologia di interventi.