Cesena, frana di Santa Lucia: lunedì via ai lavori tra Oriola e Roversano

Da lunedì 29 gennaio la ditta Ipogeo di Belluno inizierà i lavori di sistemazione e ripristino della frana di via Santa Lucia all’altezza del civico 1912. Lo annuncia il Comune di Cesena in una nota. Al fine di assicurare lo svolgimento dei lavori in sicurezza sarà istituito un divieto di transito nel tratto di intervento per una lunghezza di circa 100 metri lineari, e sarà interrotto il collegamento fra i versanti Oriola-Roversano per tutta la durata dei lavori. Compatibilmente alle condizioni meteo e ad eventuali imprevisti, il termine dei lavori è previsto entro il mese di aprile, con la riapertura al transito veicolare ed il ripristino del collegamento tra Oriola e Roversano.