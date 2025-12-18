Cesena, fiume Savio e via Fornasaccia: al via gli interventi di messa in sicurezza

Nel dettaglio, lungo il fiume Savio è prevista la chiusura temporanea del percorso ciclabile e pedonale sull’argine sinistro, dal civico 73 di via Savio in San Michele fino all’immissione di via Panaro . Contestualmente, in via Adda, sul lato est della strada in corrispondenza della rampa di accesso all’argine del fiume, sarà istituito il divieto di sosta permanente con rimozione e l’interruzione del percorso pedonale sul marciapiede. Ulteriori divieti di sosta , validi per l’intera giornata, saranno attivi in via Po, di fronte al civico 149, all’angolo con via Adda, in via Savio in San Michele, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Po e quella con via Modigliana, e in via Modigliana, di fronte al civico 195 all’angolo con via Savio in San Michele. In questo caso i lavori sono stati avviati dal Comune a ottobre.

Le opere riguardano principalmente l’area del fiume Savio , in centro città, e la zona di via Fornasaccia , nel quartiere Ravennate, e, considerato il protrarsi delle lavorazioni, a partire da domani, venerdì 19 dicembre, entreranno in vigore alcune modifiche temporanee alla circolazione.

Proseguono sul territorio comunale i lavori idraulici finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) , relativi alla messa in sicurezza, al ripristino e all’adeguamento delle reti e degli scarichi diretti di fognatura pubblica, volti alla riduzione del rischio idrogeologico e di alluvione .

Parallelamente, nell’ambito dell’intervento in corso lungo via Fornasaccia, sarà istituito un divieto temporaneo di transito nel tratto compreso tra l’intersezione con il viadotto Albert Einstein e l’intersezione tra via del Fiume in Ronta e via Ronta. Da tale divieto sono esclusi, i residenti, le attività commerciali, i mezzi di soccorso e i mezzi di pubblica utilità. In questo caso i lavori sono stati avviati dal Comune a novembre.

Tutte le modifiche alla circolazione sono prorogate dal pomeriggio di domani, venerdì 19 dicembre, fino al 30 gennaio 2026 e resteranno in vigore in relazione all’effettiva presenza dei cantieri. La segnaletica temporanea di preavviso, deviazione e indicazione dei lavori in corso sarà predisposta a cura e spese delle imprese esecutrici, in conformità al Codice della Strada e alle indicazioni degli uffici comunali competenti.