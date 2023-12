Cesena: firmato il contratto d’affitto, la nuova caserma dei carabinieri aprirà entro aprile

Un nuovo passo avanti per il trasferimento dei carabinieri nella nuova caserma di Cesena è stato compiuto nelle scorse settimane ed è emerso nel corso dell’ultimo consiglio comunale. È in questo contesto, parlando di numeri di bilancio e di sicurezza sul territorio, che il sindaco Enzo Lattuca ha annunciato come il Comune abbia firmato lo scorso 18 novembre il contratto d’affitto con il ministero, che concede in locazione la caserma costruita ai piedi del viadotto Kennedy per gli usi che ne dovranno fare gli uomini dell’Arma di Cesena.

Il Comune, che è proprietario della caserma costruita come onere di urbanizzazione da Conad (nell’ambito dell’allargamento del centro commerciale Montefiore) incasserà dal momento della firma 237 mia euro l’anno dal ministero degli Interni. Ed in questi giorni si è intensificato il via vai di camion che portano attrezzature e mobilio all’intero della struttura, per poter dare il via all’apertura della caserma.

I ritardi nel materiale di costruzione prima, l’attesa del tempo di collaudo e le necessità di materiale di cui l’Arma abbisogna per vivere e lavorare in una nuova caserma, hanno fatto slittare in avanti la data di apertura dell’impianto: sui cui ritardi di costruzione ha inciso nel tempo anche il fallimento di una azienda edile. Ora però si inizia ad intravedere la luce a ridosso della fine del tunnel: con i carabinieri che avranno a disposizione un luogo di lavoro molto più capiente sia dell’attuale che di quelli del passato (quando la caserma si trovava in via Montanari in un edificio storico di proprietà della Provincia); con “prospettive” di poter facilmente assorbire anche eventuali aumenti di personale se il ministero mai ne vorrà concedere in futuro al territorio cesenate.

Di una nuova caserma per i carabinieri di Cesena se ne parla da 10 anni almeno. Le prime ipotesi realizzative messe in campo davano per possibile che venisse edificata ed aperta entro il 2018. Poi i tempi sono slittati in avanti. I 2.819 metri quadrati di superficie calpestabile dell’impianto multipiano sono diventati alla fine 3.273 ed i costi paventati all’inizio di circa 6,25 milioni sono diventati con gli aumenti di spazio e nelle materie prime oltre 7 milioni e mezzo, con un surplus complessivo di circa 1,3 milioni. La data di apertura adesso viene stimata (anche se non ci sono ufficialità) nel primo trimestre del 2024 o al massimo entro il mese di aprile del prossimo anno.