Cesena, finanziata la cassa di espansione di Rio Marano per 6,7 milioni di euro

«È stata appena pubblicata l’ordinanza che finanzia con 6,7 milioni di euro il progetto di realizzazione della cassa di espansione a Rio Marano».

A darne notizia è il sindaco Enzo Lattuca. «Grazie al lavoro congiunto di Consorzio di bonifica della Romagna, della Regione Emilia-Romagna e della Struttura commissariale - prosegue - è stata riconosciuta massima priorità, che come Comune e Quartiere abbiamo in ogni modo sottolineato, all’intervento di messa in sicurezza del Rio Marano che interessa particolarmente tutta la zona di Case Finali, a Cesena. Un passo fondamentale, insieme a quello sul torrente Cesuola, per potenziare la difesa idraulica della città».