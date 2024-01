Cesena, figli e nipoti degli emigrati italiani in Brasile per le imprese romagnole a corto di personale

I deliziosi waferini Babbi conquistano la comunità italiana che vive in Brasile e il console generale dello Stivale di stanza a San Paolo, che ne ha ricevuto in regalo una scatola. Gliela ha consegnata il cesenate Giuliano Zignani, presidente nazionale della Ital Uil, l’organizzazione dei patronati del sindacato. Ma soprattutto l’incontro nella metropoli brasiliana, avvenuto martedì scorso durante un viaggio di una settimana che una delegazione sta facendo nel Paese sudamericano per celebrare i 40 anni di presenza là del patronato Ital Uil, è diventato l’occasione per lanciare un interessante progetto nel campo del lavoro. «Molti figli appartenenti alla seconda e alla terza generazione di emigrati in Brasile - spiega Zignani - faticano a trovare una occupazione. Al tempo stesso, in alcuni settori economici gli imprenditori italiani lamentano sempre di più la difficoltà a trovare personale, soprattutto per le attività stagionali. In particolare, in Romagna ce n’è un gran bisogno nel turismo e nell’agricoltura. E allora l’idea che ho presentato al console, e che ha ricevuto un grande sostegno dalle autorità e dagli imprenditori italiani presenti, è di organizzare in Brasile un’attività di formazione di base, sia in presenza che a distanza, per agevolare l’inserimento lavorativo in realtà produttive italiane, magari per alcuni mesi all’anno, soprattutto d’estate. Si tratta di un progetto che abbiamo già lanciato anche in Egitto e può essere prezioso sia per le persone che vivono in quei Paesi, sia per la nostra economia».

Se ne è parlato al Circolo italiano di San Paolo, all’interno dell’Edificio Italia, durante la cerimonia di apertura delle celebrazioni per i 40 anni di presenza in Brasile di Ital Uil, che si concluderanno nel 2025. All’evento hanno preso parte il console generale d’Italia a San Paolo Domenico Fornara, la console aggiunta Livia Satullo, il deputato Fabio Porta, eletto nella ripartizione del Sudamerica, e una delegazione della Uil Pensionati e del Patronato Ital Uil, guidata dal segretario generale della Uilp, Carmelo Barbagallo, e dal presidente dell’organizzazione dei patronati del sindacato, Giuliano Zignani. Come detto, c’è stato anche spazio per un gesto, piccolo ma simpatico, all’insegna della valorizzazione del made in Italy ma anche del legame molto forte che Zignani ha con la sua terra: il dono di confezioni dei famosi waferini dell’azienda dolciaria Babbi, fondata a Cesena nel 1952, che attualmente ha il suo quartier generale nel comune di Bertinoro, oltre a filiali in Spagna e Germania.