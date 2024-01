Cesena, fatta brillare la bomba d’aereo di 227 kg rinvenuta a Ponte Abbadesse. IL VIDEO dell’esplosione. IL VIDEORACCONTO della giornata

È stata fatta esplodere pochi minuti fa la bomba sganciata da un aereo durante la seconda guerra mondiale nella zona di Ponte Abbadesse e rimasta inesplosa. Gli artificieri dell’Esercito, dopo averlo rimosso dalla zona di via Sorrivoli, dove era stata rinvenuta parecchie settimane fa, hanno trasportato l’ordigno in una zona isolata, una cava a San Carlo, che si trova più o meno sopra il cimitero, dove hanno provveduto a farlo brillare, verso le 12.30. Gli specialisti impegnati nell’operazione fanno parte del reggimento genio ferrovieri di Castel Maggiore. La bomba, del peso di 227 kg e di fabbricazione inglese, era ancora attiva e in pessime condizioni di conservazione. Le operazioni di bonifica, dirette e coordinate dalla Prefettura di Forlì-Cesena e dal Comando Forze Operative Nord dell’Esercito di Padova si sono svolte in tre distinte fasi durante le quali è stata costruita sul luogo di rinvenimento una struttura temporanea di protezione per la mitigazione degli effetti dovuti a un’eventuale esplosione accidentale, si è provveduto alla neutralizzazione dell’ordigno attraverso la rimozione del sistema di innesco anteriore. Infine, la bomba d’aereo è stata fatta brillare in un’area individuata e predisposta in modo da tutelare la pubblica incolumità. Per garantire un’adeguata cornice di sicurezza, durante la rimozione, è stato necessario interdire il traffico di alcune strade adiacenti alla zona di ritrovamento dell’ordigno ed evacuare circa 300 abitanti.