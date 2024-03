Cesena. Estensione della rete idrica anche a Santa Lucia, festa dei cittadini anche con Bonaccini

CESENA. A seguito della firma della Convenzione che impegna privati cittadini residenti nella località Santa Lucia e il Comune di Cesena al cofinanziamento dell’intervento di estensione di 2,3 chilometri della rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti ed equivalente a una spesa complessiva di 475.800,00 euro, questo pomeriggio i cittadini coinvolti nel progetto hanno organizzato un momento di festa e incontro invitando l’Amministrazione comunale di Cesena e il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

Il progetto, che sarà eseguito dal Gruppo Hera e finanziato al 50% dal bando Atersir riguardante le reti idriche, e al 50% da risorse comunali, a cui si sommeranno in piccola parte risorse dei privati, nasce per rispondere al bisogno di alcuni residenti e attività produttive che operano in questa zona attualmente non servita dal servizio idrico.

«L’estensione della rete acquedottistica in questa porzione di territorio – commenta il Sindaco Enzo Lattuca – rappresenta per noi e per tutte le famiglie dei residenti coinvolti un importante risultato raggiunto grazie all’impegno e alla collaborazione di tutte le parti. Con questa nuova, importante, opera, che assicura acqua controllata e di qualità, forniremo una risposta efficace alle famiglie e alle imprese agricole della località montana di Santa Lucia, tra le vie Prima Baccareto, Tomba o Baccareto, Seconda Baccareto, Tomba o Casetto. Le valutazioni riguardanti questo intervento hanno comportato molteplici confronti con le parti interessate e il gestore del servizio Idrico Integrato per meglio ottimizzare le opere. Solo a seguito dell’approvazione da parte dell’Agenzia Territoriale Emilia-Romagna Servizio Idrico e Rifiuti del regolamento per gli estendimenti di acquedotto, è stato possibile candidare il progetto al fine di poterlo inserire, per una quota del 50% dell’importo complessivo, nel piano investimenti di Atersir». Ad oggi Hera sta procedendo con lo studio di fattibilità tecnico-economico al fine dell’acquisizione di tutte le opportune autorizzazioni. La fase di progettazione esecutiva sarà ultimata entro 16 mesi dalla firma della convenzione. Entro 8 mesi dall’ottenimento delle autorizzazioni saranno avviati i lavori, che vedranno il loro avvio presumibilmente nel secondo trimestre 2025 e avranno una durata stimata di 120 giorni.

Il finanziamento dell’opera sarà quindi per il 50% a carico del piano degli investimenti di Atersir e la restante parte sarà frazionata tra Comune e privati. L’intervento attuale, che interesserà 8 unità abitative ed altrettanti attività produttive, prevede la realizzazione di una dorsale principale sulle strade comunali, mentre la creazione dei collegamenti alle singole utenze sarà totalmente a carico dei privati. Il punto di partenza prevede il collegamento della tubazione di progetto alla rete esistente in via Baccareto I. Successivamente, si prevede l’estensione della condotta principale lungo la via interessata, in direzione sud.