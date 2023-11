Cesena. Esche avvelenate per i cani, lanciato allarme rosso

Allarme per un avvelenatore di cani seriale che agirebbe nella zona di San Mauro in Valle. A mettere tutti in guardia attraverso scritte su fogli che sono stati appesi in via Panaro è stato qualcuno, che fa capire che si conoscerebbe anche l’identità di chi sta seminando esche avvelenate da quelle parti. Il messaggio è subito rimbalzato sui social, dove sono fioccati inviti a denunciare questa persona, definita «un signorone umano» sugli avvisi a protezione degli amici a quattro zampe, se davvero si sa chi è. Generale e fortissimo lo sdegno, accompagnato dall’auspicio che scattino subito dei controlli, anche perché il pericolo non riguarda solo i cani ma anche i gatti e altri animali selvatici. E c’è chi sottolinea che chi provoca la morte di un animale commette un reato e rischia pene fino a due anni.