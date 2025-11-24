Cesena, esce di strada con l’auto e rifiuta l’alcoltest: denunciato dai Carabinieri

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Cesena hanno denunciato un automobilista per guida in stato di ebbrezza poiché, sottoposto ad accertamenti è risultato con un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge (oltre 2 g/l). La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura ed il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo per la successiva confisca;

Denunciato anche un automobilista per “rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebrezza alcolica”: dopo essere uscito di strada con il proprio veicolo, si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura ed il veicolo affidato a persona idonea alla guida;

Denunciato un ulteriore automobilista per guida in stato di ebbrezza” poiché, sottoposto ad accertamenti dopo avere provocato un sinistro stradale, è risultato con un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge (circa 1,5 g/l). La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione.

Infine, denunciato un cittadino straniero per “soggiorno irregolare sul territorio nazionale” poiché risultato privo di permesso di soggiorno e, pertanto, avviato presso il competente ufficio stranieri per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale.