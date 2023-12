Cesena, esce dal cortile e insegue il pallone: 14enne gravissimo dopo l’incidente contro una bicicletta

Stava inseguendo la palla mentre giocava nel cortile della comunità protetta dove normalmente vive. Si è messo a correre per strada proprio mentre stava passando un ciclista amatoriale. L’incidente ha ferito seriamente il ciclista. E il ragazzino protagonista dell’accaduto è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena.

L’incidente è avvenuto in orario diurno. La zona è quella della vecchia statale Umbro Casentinese nel tratto cesenate tra San Carlo e Borello.

Il ferito più grave ha 14 anni. É nato a Cesena. Ma le problematiche nelle quali è cresciuto, personali e di famiglia, hanno fatto sì che da tempo anziché abitare con mamma e papà, sia ospite di una comunità protetta specifica per i minorenni che si trova sulle ultime colline di Cesena prima della vallata del Savio.

Il contesto era quello di gioco. Come tante volte accade tra i bimbi, i ragazzi e gli adolescenti. Il pallone con il quale stavano giocando è finito in strada all’improvviso per un calcio “fuori portata” per tutti. La palla è rotolata fuori. E il 14enne non ci ha pensato su nemmeno un secondo. Di corsa è scattato in direzione dell’esterno della struttura per riuscire a recuperare velocemente il pallone. Una manovra avvenuta proprio mentre sulla strada stava arrivando un ciclista amatoriale.

L’attraversamento della strada da parte del giovanissimo, sul quale indagano gli uomini della polizia locale di Cesena, è avvenuto in un contesto in cui per il ciclista non era possibile frenare in tempo utile. L’impatto insomma è stato inevitabile, tra pedone e bici, e tutti e due sono finisciti pesantemente a terra e senza avere il tempo di proteggersi dalla caduta sull’asfalto.

Sul posto sono intervenute ambulanza ed auto medicalizzata del 118. Entrambi i protagonisti del sinistro sono stati trasferiti in urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena.

Il ciclista amatoriale, anche perché meglio protetto con tuta e caschetto, ha riportato lesioni e ferite giudicate guaribili in 20 giorni. Diverso invece il discorso per il minorenne: il 14enne è risultato infatti gravato da un severo trauma cranico, una contusione polmonare e anche un versamento pericardico. La sua prognosi è riservata e gli specialisti della traumatologia del Bufalini nell’imminenza dell’accaduto hanno deciso per il suo ricovero nel reparto di rianimazione dello stesso nosocomio.